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«ماكو» يتصدر شباك تذاكر السينما بنصف مليون جنيه في أول ليلة عرض

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«ماكو» يتصدر شباك تذاكر السينما بنصف مليون جنيه في أول ليلة عرض «ماكو» يتصدر شباك تذاكر السينما بنصف مليون جنيه في أول ليلة عرض

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نجح فيلم «ماكو» في احتلال المركز الأول في شباك التذاكر مع أول أيام عرضه أمس الأربعاء، حيث أزاح فيلم «الإنس والنمس» من الصدارة، بعد أن تخطى حاجز النصف مليون جنيه، محققا إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، فيما حقق فيلم «الإنس والنمس» إيرادات وصلت إلى 456 الفا.

وكان صناع فيلم «ماكو» قد نظموا الثلاثاء الماضي عرض خاص بإحدى السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور فريق عمل الفيلم وسط حضور اعلامي وصحفي .
تدور أحداث الفيلم حول العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة .

الفيلم اخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

المصرى اليوم

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