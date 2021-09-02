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برلماني يقترح إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية

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برلماني يقترح إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية برلماني يقترح إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية

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طالب المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب من الإسراع في تطوير قطاع التعدين في بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة وحوكمة المنظومة بالكامل إدارياً ومالياً بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا على حقوق الدولة مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات والموارد البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عالم الثروات المعدنية بجميع أنواعها، مقترحا إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية للاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي الواعد.

وقال النائب في بيان له أصدره اليوم إنه يجب وضع استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لاستخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض كالفوسفات والذهب والمنجنيز والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مشيداً بما حققته الحكومة من حسن استخدام الفوسفات على سبيل المثال فضلاً عن اكتشافات الذهب المختلفة في مصر خاصة أن مصر خلال الفترة من شهر يوليو 2014 حتى يونيو 2020 نجحت في بيع حوالي 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال إن تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري وفى مقدمتها توفير العملة الصعبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الثروة المعدنية وفتح أسواق جديدة في الخارج وجذب استثمارات عالمية، للعمل داخل هذا القطاع الواعد وتوفير فرص عمل إضافة إلى توطين العديد من الصناعات مؤكداً أن مصر لديها القدرة على تحقيق نجاحات كبيرة في قطاع الثروة المعدنية

المصرى اليوم

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