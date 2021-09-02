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حقوق الإنسان بالنواب: إنهاء أزمة الزيادة السكانية لن تكون من خلال التشريعات فقط

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حقوق الإنسان بالنواب: إنهاء أزمة الزيادة السكانية لن تكون من خلال التشريعات فقط حقوق الإنسان بالنواب: إنهاء أزمة الزيادة السكانية لن تكون من خلال التشريعات فقط

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أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة العمل على رفع الوعي لدى جموع المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وتداعياتها السلبية على كل محاولات البناء والتنمية.

وقال في بيان له إن هناك عدد كبير من المطالب على مدار السنوات الماضية، بضرورة وجود مشروع قومي واضح الملامح ووفق خطة زمنية تشارك فيه كل الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه لا يوجد أي تحرك ملموس على أرض الواقع حتى الآن.

وأشار «أبوالعلا»، إلى أن الحديث عن مخاطر الزيادة السكانيه، دون وضع الحلول اللازمة لها بلا جدوى، مؤكدا أن إنهاء تلك الأزمة لا يقف فقط عند التشريعات بل يجب أن يستمر الأمر ليصل إلى صناعة الوعي، ليعلم كل مصري بمخاطر الأزمة والمشاركة الفعلية للمواجهة.

وتابع عضو مجلس النواب: الدولة تقوم بجهود كبيرة لم تحدث من قبل لتحسين أوضاع المواطنين وزيادة معدلات التنمية، إلا أن تلك الجهود بدون وقف النمو السكاني بالصورة التي نشهدها فلن تؤت ثمارها.

المصرى اليوم

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