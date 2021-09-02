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نجوم يحتفلون بدرع الدوري في حلقة خاصة من «يحدث في » الليلة

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نجوم الزمالك يحتفلون بدرع الدوري في حلقة خاصة من «يحدث في مصر» الليلة نجوم يحتفلون بدرع الدوري في حلقة خاصة من «يحدث في » الليلة

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في أول ظهور بعد فوزهم بالدوري يستقبل برنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، نجوم محمود علاء وأوباما وجنش في حلقة خاصة في تمام العاشرة مساء الليلة «الخميس».

يتحدث نجوم الزمالك في الحلقة عن لحظات وكواليس الطريق إلى الفوز باللقب وحسم درع الدوري الممتاز، كما يتضمن اللقاء فاصل من الحكايات عما يحدث داخل جدران نادي الزمالك، وعلاقات اللاعبين بمسؤولي النادي والجماهير وكذلك المشوار الصعب لاقتناص الدرع الغالي على جماهير الزمالك.

كما يكشف النجوم علاقتهم بكارتيرون المدير الفني للفريق وزملائهم بالفريق وكذلك علاقتهم بنجوم الأهلي، بالإضافة إلى تفاصيل عقود التجديد للنادي في الموسم الجديد، كما يتطرق النجوم محمود علاء واوباما وجنش إلى توقعاتهم بمن يفوز بكأس مصر وكذلك درع الدوري في الموسم الجديد، وغيرها من التفاصيل في حلقة استثنائية.

المصرى اليوم

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