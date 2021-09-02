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تعرف على برنامج منتخب الكامل قبل مواجهة الجابون

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تعرف على برنامج منتخب مصر الكامل قبل مواجهة الجابون تعرف على برنامج منتخب الكامل قبل مواجهة الجابون

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يستعد منتخب الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الجابوني في الجولة الثانية من التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وكشف أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، تفاصيل برنامج المنتخب بالكامل حتى موعد مباراة الجابون في العاصمة ليبرفيل، والمقررة يوم الأحد المقبل.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره الأنجولي بهدف للاشيء من ركلة جزاء تحصل عليها أحمد فتوح، وسجلها محمد مجدي أفشة، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة.

ويخوض المنتخب المصري مرانه اليوم بصورة طبيعية في القاهرة، ورفض الجهاز الفني السفر من اليوم للجابون.

وأوضح عضو الجهاز الفني: بعد التدريب اليوم الخميس، يخوض المنتخب المصري مرانه صباح غدٍ الجمعة هنا في القاهرة أيضاً، ثم نصلي الجمعة ونتوجه للمطار للسفر إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل.

ويؤدي المنتخب مرانه الرئيسي يوم السبت المقبل على ملعب المباراة، حيث اكتفى حسام البدري المدير الفني للفريق بخوض مران وحيد في الجابون قبل المباراة.

المصرى اليوم

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