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ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة أحد الأشخاص في الدقهلية

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ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة أحد الأشخاص في الدقهلية ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة أحد الأشخاص في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، كمية من البانجو المخدر بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية، بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة الأمن بالدقهلية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو وزنت 30 كيلو جرامًا، وسيارة ملاكي واخرى ربع نقل بدون بيانات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة على عملائه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون متجري المواد المخدرة.

المصرى اليوم

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