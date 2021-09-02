الأهلي يبحث عن إنجاز أمام وداد سمارة في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

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برغبة فى العودة بلقب جديد يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يواجه فريق وداد سمارة المغربي في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية بعدما تخطى عقبة فريق انتر كلوب الإنجولي في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس الأربعاء في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتقام على صالة المسيرة بمدينة مكناس، ويسعى رجال يد الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة الإفريقية.

ويقدم فريق رجال يد الأهلي عروضا مميزة في البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني .

وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب رجال يد الأهلي على فريق ASFA السنغالي، ليتأهل الي الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق انتر كلوب الإنجولي ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.