وكيل ماريانو دياز: الاستمرار في ريال مدريد خسارة.. ومنزل اللاعب في برشلونة

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تحدث وكيل المهاجم ماريانو دياز، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن أسباب فشل انتقال اللاعب إلى صفوف نظيره فريق فالنسيا، منتقداً بقاء اللاعب في صفوف الفريق الملكي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا مساء الثلاثاء، وكانت صفقة ماريانو دياز مع فالنسيا تسير بشكل جيد، وهناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة ريال مدريد واللاعب ومسؤولي الخفافيش، ولكن فجأة توقف كل شيء.

وقال ديفيد أواندا، وكيل أعمال اللاعب: لا نعرف سبب فشل الصفقة، حيث تم الاتفاق وتوقيع العقود أونلاين، وماريانو كان سعيداً بهذا الانتقال ويرى أنه الأفضل له هذا الموسم.

وأوضح: لن ندخل في أسباب فشل الصفقة ولن نستمع لمن يتكهنون بالأسباب، وفي اللحظات الأخيرة من السوق كانت لدينا الكثير من العروض، ولكن كان قد فات الوقت لحسمها.

وأضاف وكيل اللاعب منتقداً بقائه في ريال مدريد: ماريانو يبحث عن المشاركة والتنافس والكشف عن قدراته في أرض الملعب، وبقائه في ريال مدريد خسارة، كانت لديه عروض براتب أفضل، كما أنه لا يعيش في العاصمة مدريد، ومنزله في برشلونة، فلا علاقة لبقائه هنا بأنه الأفضل له ولأسرته، هذا كلام خاطيء.

الجدير بالذكر أن ماريانو دياز انضم لريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من ليون الفرنسي، ويملك عقدًا مع النادي الملكي حتى يونيو 2023.