محافظ الشرقية يوجه برفع مياه الصرف الصحي المتراكمة أعلى نفق أبو الريش

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول الزقازيق، بسرعة الإنتهاء من أعمال تسليك خط الصرف الصحي أعلي نفق أبوالريش، ورفع المياه المتراكمة بالشارع، وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمفرده في ساعة متأخرة من مساء أمس، لعدد من شوارع المدينة لمتابعة أعمال النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

ومن جانبه توجه رئيس حي أول وفريق العمل، وتم الدفع بالنافوري وسيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتسليك خط الصرف الصحي وشفط تجمعات المياه المتراكمة أعلى نفق أبوالريش وإعادة الحياة لطبيعتها.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة، وتتعامل بكل جدية وحزم مع أي أحداث طارئة، أو شكوى أو إستغاثه من المواطنين يتم توجيه الجهات المعنية فوراً للتعامل معها ،و إيجاد الحلول المناسبة وتقديم أفضل الخدمات لهم.