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جامعة القاهرة تبدأ حملة موسعة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك

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جامعة القاهرة تبدأ حملة موسعة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك جامعة القاهرة تبدأ حملة موسعة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح «سينوفاك»، وذلك في 5 عيادات بكليات الحقوق والتجارة والهندسة والطب البشري وطب الأسنان، و١٥ مقرا للتطعيم بعيادات الكليات داخل وخارج الحرم، في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء المستجد وحرصًا على صحة أبنائها الطلاب.

وقال الدكتور الخشت، إن توفير الدولة للقاح «سينوفاك» لطلاب جامعة القاهرة بالمجان يأتي استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد، ولضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المذكورة، مشيرًا إلى أنه في حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات الخمسة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

المصرى اليوم

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