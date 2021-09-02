★ ★ ★ ★ ★

بهدف نشر التوعية بالصحة النفسية للوصول إلى مجتمع أفضل.. رؤية استراتيجية

وقعت "زين السعودية" مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؛ بهدف دعم الجهود في مجال نشر الثقافة والتوعية بالصحة النفسية وتعزيز الوصول إلى حياة أفضل، والإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالصحة النفسية في المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان، وفق إطار رؤية استراتيجية، لإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تُعنى بالمجالات النفسية لدى أفراد المجتمع، وتتضمن: تقديم الحملات التثقيفية النفسية الخاصة بالاتصالات والتقنية لدى موظفي ومستفيدي "زين السعودية" تحديداً، والمجتمع بشكل عام.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي للتواصل الأستاذ ريان بن عبد الله التركي: "إننا في زين السعودية ننظر باهتمامٍ بالغ إلى موضوع الصحة النفسية باعتباره ركناً أساسياً لمجتمعٍ أكثر صحة وتوازناً. ومن هنا، يأتي توقيعنا مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للصحة النفسية، لنشر حملات التوعية للموظفين والمشتركين والمجتمع بشكل عام بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذا الملف، والمساهمة في تحقيق المبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك مواكبة أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

بدوره، اعتبر مدير عام المركز الوطني للصحة النفسية د. عبد الحميد بن عبد الله الحبيب أن "الشراكة مع شركات وطنية رائدة، مثل زين السعودية، ستسهم في دعم جهود المركز لتحقيق خططه الطموحة لصناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، وذلك من خلال توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية، وتمكين الفئات المستهدفة وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية، والإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة، بالإضافة إلى تطوير برامج وقائية في مجال الصحة النفسية".

وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب إطلاق "زين السعودية" مبادرة BE WELL لتحسين الصحة النفسية والذهنية لموظفيها، والتي تهدف إلى رفع مستوى الإيجابية ضمن بيئة العمل، وترسيخ الأجواء المريحة للموظفين، من خلال اهتمام أكبر بالصحة النفسية والذهنية، والارتقاء بالأداء العام، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية.