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.. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها

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فيديو.. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها .. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها
انقض عليها ليُحكم فكيه عليها ظنًّا أنها طائر أو فريسة

فيديو.. درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يُظهر لحظة انفجار درون داخل فم تمساح حاول التهامها.

ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تَحَيّن الفرصة ثم انقض عليها ليُحكم فكيه عليها، ظنًّا منه أنها طائر أو فريسة.

ووفق ما نشرته اليوم وكالة "سبوتنيك"، راح التمساح يكرر محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانًا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

يشار إلى أن ناشري المقطع لم يوضحوا مكان تصويره، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الدولة التي شهدت الواقعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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