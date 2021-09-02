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المزارعون يستعرضون 45 صنفًا من التمور بمهرجان بريدة للتمور

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في ظل تباين الأسعار ووفرة العرض والطلب وتوافد مئات المستهلكين

المزارعون يستعرضون 45 صنفًا من التمور بمهرجان بريدة للتمور

بات تنوع الأصناف في مهرجان بريدة للتمور، الخيار الأول أمام المزارعين؛ لعرض محاصيلهم من التمور؛ في ظل تباين الأسعار ووفرة العرض والطلب وتوافد مئات المستهلكين من داخل المملكة وخارجها.

ويجلب المزارعون للسوق يوميًّا أكثر من 45 نوعًا من التمور.. تَصدر صنف "السكري" قائمة التمور الأعلى سعرًا والأكثر رواجًا، ووصل سعره إلى ما بين 25 إلى 450 ريالًا للعبوة 3 كيلو، والمجدول ما بين 80 إلى 400 ريال، والصقعي ما بين 50 إلى 300 ريال.

كما أن التمور من نوع الشقراء والسكرية الحمراء والهشيشي ما بين 20 إلى 50 ريالًا، والونانة والبرحي ونبتة إلى ما بين 25 إلى 60 ريالًا؛ فيما تفاوتت بقية أصناف التمور حسب جودتها وكميتها.

المزارعون يستعرضون 45 صنفًا من التمور بمهرجان بريدة للتمور

المزارعون يستعرضون 45 صنفًا من التمور بمهرجان بريدة للتمور

المزارعون يستعرضون 45 صنفًا من التمور بمهرجان بريدة للتمور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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