جامعة العريش تعلن الاحتفال بيوم الخريجين في أكتوبر

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أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على اقامة احتفال خاص بجميع خريجى كليات الجامعة، وذلك خلال احتفالات مصر وجامعة العريش بانتصارات السادس من أكتوبر.

وأشار رئيس الجامعة في بيان إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يتضمن توزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الفرقة الرابعة لجميع الكليات في احتفالية خاصة بيوم الخريجين، والتى سيتم تنظيمها مع المحافظة ضمن الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر بحضور كبار المسئولين وقيادات المحافظة ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبى الجامعة.. إلى جانب الخريجين والأوائل وأسرهم.

ومما يذكر أن جامعة العريش أقيمت بالقرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016 بانشاء الجامعة التي ضمت كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، ومعهد الدراسات البيئية.. وقد ضمت اليها كليات: الاقتصاد المنزلى، التجارة، الاستزراع البحرى والمصايد السمكية، الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.. إلى جانب كلية الطب البشرى التي تم تجهيزها، وفى انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها.