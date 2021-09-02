إنهاء قوائم الانتظار لحالات زراعة القوقعة بـ«مستشفى طنطا التعليمي» بنسبة 100%

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إنهاء قوائم الإنتظار لحالات زراعة القوقعة بـ «مستشفى طنطا التعليمي» بنسبة 100%

‏أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق زرع القوقعة بالمستشفي التعليمى العالمي بالجامعة من الانتهاء من قوائم انتظار زرع القوقعة بنسبة 100% خلال شهر يوليو الماضى.

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفيات طنطا الجامعية شاركت بشكل فعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة وآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

أشار الدكتور أحمد غنيم عميد طب كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى استمرار عملية التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أنه تم إجراء 39 عملية زراعة قوقعة كان أخرهم 9 عمليات خلال شهر يوليو الماضى.

أشاد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجهود فريق زرع القوقعه وعلى رأسهم الدكتور محمد ناصر الشيخ رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة السابق، والدكتور أيمن محمد فؤاد الشيخ منسق قوائم الانتظار، وجميع فريق العمل بزرع القوقعة، مشيدًا كذلك بجهود الدكتور مجدي عيسي الرئيس الحالي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة طنطا.