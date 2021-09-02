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بابا الفاتيكان عن خبر تقديم استقالته: لا أعرف من أين جاءوا بهذه الفكرة؟

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بابا الفاتيكان عن خبر تقديم استقالته: لا أعرف من أين جاءوا بهذه الفكرة؟ بابا الفاتيكان عن خبر تقديم استقالته: لا أعرف من أين جاءوا بهذه الفكرة؟

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نفى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ما تردد عن تقديم استقالته من منصبه الحالي كبابا للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان.

وأكد «فرنسيس»، في تصريحات له الخميس، أنه لم يُفكِّر أبدًا في الاستقالة، ولم يخطر هذا الأمر أبدًا في باله.

وتابع:«لا أعرف من أين جاءوا بفكرة أنني سأستقيل»، موضحاً أنه تمَّ إعلامه بهذه الأخبار في وقت لاحق، قائلاً: «لقد أخبروني أيضًا أن هذا الموضوع كان رائجًا في الأسبوع الماضي.

وأضاف:«ليس لدي أي فكرة لأنني هنا أقرأ صحيفة واحدة فقط في الصباح، وهى صحيفة روما، كما أنني لا أشاهد التلفاز وأتلقّى التقرير الإخباري لكلِّ يوم بشكل أو بآخر، ولكنني اكتشفت لاحقًا، بعد أيام قليلة، أن هناك شيئًا ما يتعلق باستقالتي».

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