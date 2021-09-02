افتتاح مبهر للدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

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بحضور مشاهير السينما العالمية انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث افتتح المهرجان بفيلم «أمهات موازيات» بطولة بينلوبي كروز وإخراج بيدرو ألمودوفار، والذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويشارك في بطولته إسرائيل إليجالدى وجوليتا سيرانو وروسى دى بالماوميلينا سميث، ويمثل الفيلم حلقة جديدة من سلسلة التعاون بين «ألمودوفار» و«بينلوبى» التي بدأت قبل ما يزيد على 20 عاما، حيث تعد «بينلوبى» إحدى نجماته المفضلات.

ويتناول فيلم الافتتاح قصة امرأتين «جانيس وآنا» على وشك الولادة في المستشفى، كلتاهما عزباء وحملت مصادفة، إحداهما «جانيس» أكبر سنا ولا تشعر بالندم على ما حدث، وتواجه الأمر ببهجة، بينما الأخرى «آنا» مراهقة وتشعر بالخوف والندم والصدمة، وتحاول «جانيس» تشجيعها، ويدور بينهما حوار، وتخلق الكلمات القليلة التي تتبادلانها في هذه الساعات رابطا وثيقا للغاية بين الاثنتين بحيث ستتغير حياة كلتيهما.

وشارك بحضور حفل الافتتاح عدد من النجوم والمشاهير منهم البريطانية هيلين مرين وزوجها، والفرنسية إيزابيل هوبير، إلى جانب العارضات الشهيرات أدريانا ليما وجورجينا رودريجز.

وبينما حرص بعض الضيوف على التباعد الاجتماعي على الريد كاربت للوقاية من فيروس كورونا، فإن نجوما آخرين فضلوا ارتداء الكمامات خوفا من الفيروس.

وتم تكريم الممثل الشهير روبيرتو بينيني الذي ظل يقذف الجائزة فرحا بتكريمه عن مجمل إنجازاته.

كما تم تكريم الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس بمنحها جائزة إنجاز العمر.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان فعاليات كبيرة وأنشطة أكثر مما شهده العام الماضى، كما يشهد حضورا مكثفا للنجوم ومشاهير الفن السابع عن الدورة الماضية، ومنهم «كريستين ستيوارت» في دور الأميرة ديانا في فيلم «سبنسر» Spencer للمخرج بابلو لارين، و«بنديكت كومبرباتش»، مرورًا بـ«بينلوبى كروز» و«أنطونيو بانديراس».

وأبدى مدير المهرجان ألبرتو باربيرا ارتياحه إلى ما وصفه بـ«خروج الجميع من مرحلة الحجر واستعدادهم للانطلاق مجددًا»، ولاحظ أن جودة الأفلام المقدمة للمهرجان هذا العام هي «أعلى من المعتاد، وكأن الوباء حفز الإبداع لدى السينمائيين» بحسب قوله.

وكان المهرجان قد شهد في دورته العام الماضى تحديًا كبيرًا بإقامته رغم انتشار فيروس كورونا، بعدما كانت إيطاليا من أكثر الدول التي أصيبت بالفيروس وخلّف الكثير من الوفيات، إلا أنه ومع انحساره لجأت إدارة المهرجان إلى إقامته وتقليص الفعاليات والالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، وأبرزها ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا

حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا