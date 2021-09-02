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كشف مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلوزيتش، أسباب عدم استدعائه صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال «قطر 2022».

وقال خاليلوزيتش، في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة السودان، إن زياش، أظهر في المعسكرات التدريبية السابقة، سلوكا لا يليق بالمنتخب الوطني المغربي، إذ أنه جاء متأخرا، ورفض خوض التدريبات، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي «فوق الجميع، مهما كانت قيمة اللاعب».

وتابع خاليلوزيتش حديثه عن سلوك زياش قائلا: «لأول مرة في مساري الرياضي، أواجه سلوكا غير مقبول مع لاعب دولي، وهو سلوك لم أكن أتوقعه من زياش».

وأشار مدرب المنتخب المغربي، في المؤتمر ذاته، إلى أنه لا يقبل بلاعب يختار بنفسه المباراة التي سيلعبها مع المنتخب الوطني، مشددا على أن «المنتخب الوطني شرف لأي لاعب، بحيث أن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا مرتبطين بقميصهم الوطني مئة في المئة».

ويفتتح «أسود الأطلس» مشوارهم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، بمواجهة السودان في وقت لاحق اليوم الخميس، على أن يلعبوا ضد غينيا بعدها بأربعة أيام في الجولة الثانية.

وتضم مجموعة المغرب في التصفيات الإفريقية، منتخبا رابعا، وهو غينيا بيساو، وستتواجه المنتخبات الأربعة فيما بينها ذهابا وإياب، على أن يتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال «قطر 2022»