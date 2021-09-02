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الأحد.. مركز "الريادة" يطلق مسابقة "حكاية وقف" بجوائز ربع مليون ريال

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الأحد.. مركز "الريادة" يطلق مسابقة "حكاية وقف" بجوائز ربع مليون ريال الأحد.. مركز "الريادة" يطلق مسابقة "حكاية وقف" بجوائز ربع مليون ريال
تستهدف استقطاب المبدعين داخل المملكة سواء مواطنون أو مقيمون

الأحد.. مركز

يطلق مركز الريادة الوقفي الذراع المعرفي للهيئة العامة للأوقاف، الأحد المقبل، مسابقة فنية تحت مسمى "حكاية وقف" بمجموع جوائز تبلغ ربع مليون ريال سعودي.

ويستهدف المركز من خلال المسابقة استقطاب المبدعين من المملكة العربية -سواء المواطنون أو المقيمون- لتقديم رسائلهم الإبداعية في خمس مجالات فنية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الملحوظ بالنشاط الفني في المملكة، والذي يسهم بدوره في إيصال الرسالة والمعنى بصورة أقرب وأسهل للمتلقي.

وإيمانًا بوجود مواهب فنية متعددة فقد حددت اللجنة العليا للمسابقة عدة مسارات إبداعية هي: مسار التصوير الفوتوغرافي، ومسار الفنون الجميلة، ومسار الأفلام القصيرة، ومسار الرسم الرقمي، ومسار القصص القصيرة؛ على أن ينتهي التسجيل في المسابقة بنهاية يوم الأربعاء 1/ 5/ 1443هـ.

ويسعى مركز الريادة الوقفي من خلال المسابقة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إيجاد منتجات ثقافية ومعرفية تُسهم في نشر ثقافة الأوقاف وتوثيق الأوقاف التاريخية والمعاصرة، وتمكين المجتمع من التعرف على الإرث الوقفي من خلال الأعمال الفنية بأنواعها المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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