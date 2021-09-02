أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة العريش تعلن تعيين 5 رؤساء جدد للمراكز المتنوعة بالجامعة

Print
جامعة العريش تعلن تعيين 5 رؤساء جدد للمراكز المتنوعة بالجامعة جامعة العريش تعلن تعيين 5 رؤساء جدد للمراكز المتنوعة بالجامعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش عن تعيين 5 رؤساء جدد للمراكز المتنوعة بالجامعة، وذلك لضمان حسن سير العمل بالجامعة.

وأصدر الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور، محمود إبراهيم عبدالله، مديراً لمركز تطوير التعليم الجامعي وإدارة المشروعات، والدكتورة، إيمان محمد عبدالعال، مديراً تنفيذيا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.

كما اصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور، محمد عبدالمهدي البكري مديراً تنفيذيا لمركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور، عبدالكريم محمد الشاعر، مديراً تنفيذيا لمركز تدريب خدمة المجتمع وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، والدكتور، محمود حمدي الشريف مديراً تنفيذيا لمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة 

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض «طفلة البحيرة» للتعذيب والاعتداء (التفاصيل )

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك