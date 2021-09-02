جامعة العريش تعلن تعيين 5 رؤساء جدد للمراكز المتنوعة بالجامعة

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أعلنت جامعة العريش عن تعيين 5 رؤساء جدد للمراكز المتنوعة بالجامعة، وذلك لضمان حسن سير العمل بالجامعة.

وأصدر الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور، محمود إبراهيم عبدالله، مديراً لمركز تطوير التعليم الجامعي وإدارة المشروعات، والدكتورة، إيمان محمد عبدالعال، مديراً تنفيذيا لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.

كما اصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين الدكتور، محمد عبدالمهدي البكري مديراً تنفيذيا لمركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتور، عبدالكريم محمد الشاعر، مديراً تنفيذيا لمركز تدريب خدمة المجتمع وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، والدكتور، محمود حمدي الشريف مديراً تنفيذيا لمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعضوا بمجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة.