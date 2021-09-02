إنشاء نادى للابتكارات الطلابية في جامعة الإسكندرية.. وبروتوكول مع «يونيسيف» لدعم الطفولة المبكرة

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد ، من خلال وضع خطة الصيانة الشاملة لكافة المباني والمعامل والاجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشدداً على تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية مع بداية العام الدراسي وتكثيف المحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وسلامة المنشأت للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وقيام وحدة إدارة الأزمات والكوارث بإعداد خطة الطوارئ والإخلاء بالكليات.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد داخل منشآت الجامعة ، وتعميم تلقي اللقاح لكل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي إطار التطور الإدارى فى كل أجهزة الدولة، أكد على أهمية إعداد كوادر قيادية من الشباب بما يتلائم مع توجه الدولة خلال الفترة الحالية ووضع برنامج تدريبي لهم.

وناقش الاجتماع خطة الجامعة لإطلاق مجموعة من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة خلال الفترة المقبلة وكذلك آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة ومشاركة الجامعة فيها ، كذلك عدد من الملفات الهامة مثل ملف محو الأمية ومكافحة الإدمان وتجديد الخطاب الديني .

وأوضح ، ان التعاون مع الصناعة جزء أصيل من عمل الجامعة من خلال نقل الخبرات العالمية لمجتمع الصناعة لتطبيقها وانتاجها ، مع تفعيل دور لجنة الصناعة داخل الجامعة والاهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تعظيم مواردها واستحداث وحدات أخرى جديدة تخدم الجامعة والمجتمع .

وفى سياق التحول الرقمي وتحول الجامعة للجيل الرابع ودعم فكرة الاقتصاد القائم على المعرفة، بحث الاجتماع إنشاء Innovation club داخل جامعة الاسكندرية، لدعم الابتكارات الطلابية والتعاون مع الشركات الكبري لتمويل هذه الابتكارات وقيام وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تجميع الابتكارات الطلابية القابلة للتنفيذ بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال .

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف " لدعم مراكز تنمية الطفولة المبكرة .

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة ايمان عياد وكيل كلية زراعة سابا باشا عن أنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال العام الجامعى 2020/2021.