الأهلي يحسم مصير إعارة ناصر ماهر خلال ساعات

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يحسم النادى الأهلى، مصير إعارة ناصر ماهر لاعب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تلقية عرضين من بيراميدز وسموحة لضم لاعب الأهلى خلال اانتقالات الصيفية الحالية.

ويفاضل اللاعب حاليا بين العرضين لاختيار أحدهما ليكون وجهتة المقبلة وكشفت مصادر داخل النادى الأهلى، أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي تلقى إتصال من فرج عامر رئيس نادى سموحة يطلب فيه الأخير إستعارة ناصر ماهر وذلك في إطار سعى الجهاز الفنى لسموجة بقياد أحمد سامى لتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ومنح النادى الضوء الأخضر لتسويق اللاعب والاستفادة من المقابل المادى كما رحب اللاعب بخوض تجربة خارج الاهلى حتى يتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية.

يذكر أن سموحة أعلن منذ أيام انتقال مهاجمه حسام حسن إلى الأهلي مقابل مبلغ مالي، مع إعارة الثنائي أحمد رمضان «بيكهام» وفهد جمعة لمدة موسم.