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بسبب خلافات عائلية ..«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة المنوفية ومقتل مواطن

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بسبب خلافات عائلية ..«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة المنوفية ومقتل مواطن بسبب خلافات عائلية ..«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة المنوفية ومقتل مواطن

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالمنوفية مما أسفر عن وفاة أحدهم، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ووجود متوفى» .
وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بوجود مشاجرة ومتوفى بقرية عرب الرمل بدائرة المركز، بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهم: طرف أول (أحد الأشخاص «مصاب بطلق خرطوش» توفى إثر إصابته«)، طرف ثانى (مدرس، نجله، أحد أقارب الثانى، مقيمين بدائرة المركز)، حيث نشبت المشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية قام على أثرها نجل المدرس بإطلاق عيار نارى من سلاح خرطوش كان بحوزته على الطرف الأول محدثاً إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته»
وتابعت: «بسؤال شقيق المتوفى، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، وإتهم الطرف الثانى بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاد المتهم «نجل المدرس» تم ضبط السلاح النارى «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة»
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة .

المصرى اليوم

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