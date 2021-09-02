تفاصيل سقوط «دجال شهير» روج لأعمال السحر والشعوذة عبر «فيسبوك»

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أنشا «دجال» شهير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وروج من خلالها بقدرته على العلاج الروحاني، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة، والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية، نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديده وضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية، وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مقابل مبالغ مالية، وأنه قام بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمهم، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، مبلغ مالى، الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.