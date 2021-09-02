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عيادة تجميلية مرموقة في الإمارات تقبل الدفع بالعملات المشفرة

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عيادة تجميلية مرموقة في الإمارات تقبل الدفع بالعملات المشفرة عيادة تجميلية مرموقة في الإمارات تقبل الدفع بالعملات المشفرة

أعلنت شركة "ايدونيوس"، الرائدة في مجال بلوك تشين للأصول الفاخرة، اليوم عن شراكة استراتيجية مع مزود الخدمات الجمالية والطبية عيادة "سكن 111" مما سيسمح لعملائها بدفع تكاليف الخدمات الطبية المخصصة عن طريق عملات IDON.

تعتبر IDON رمز دفع رقمي وهي عملة رقمية مشفرة تستخدم على نطاق واسع لشراء وبيع وتأجير الأصول الفاخرة والسلع والخدمات المتاحة على منصة "ايدونيوس" وكذلك مع الأفراد أو الشركات التي تقبلIDON  كوسيلة للدفع.

وفقاً للمتحدث الرسمي باسم "ايدونيوس" فإن الشراكة مع عيادة "سكن111" تظهر القبول المتزايد على العملات الرقمية في المنطقة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إضافة القيمة والأمان الذي لا مثيل له.

وقال بليز كاروز نائب الرئيس للاستحواذ العالمي في ايدونيوس" يسر ايدونيوس أن تعلن عن شراكة مع عيادة سكن 111 وهي الشراكة الأولى من نوعها وسيكون من شأنها أن توفر لعملائها فرصة لدفع تكاليف الخدمات الطبية باستخدام عملة IDON. ستوفر منصة ايدونيوس لعملاء العيادة منصة بلوك تشين آمنة وفعالة لإجراء عمليات شراء تقدر بجزء صغير مقارنة بتكاليف التمويل التقليدية".

من جانبه قال الدكتور شهرام نبيلي، الرئيس التنفيذي لعيادة سكن 111: "إن الشراكة مع ايدونيوس ستعزز تجربة العملاء بشكل كبير. تتماشى شراكتنا التاريخية مع ايدونيوس مع استراتيجيتنا لتعزيز خيارات الدفع الرقمية من خلال توفير فرصة لجميع عملائنا بالدفع عن طريق عملةIDON  . وقد اخترنا هذه العملة كشريكتنا المفضلة للعملات الرقمية والتي ستمنح عملائنا راحة البال عند اختيار الدفع الرقمي لدينا".

تتخصص عيادة "سكن 111"، التي صنفت من ضمن أفضل 6 عيادات في دبي في حفل توزيع جوائز برو بيوتي لدول مجلس التعاون الخليجي في مارس 2021، أيضاً في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الشيخوخة والأمراض الجلدية والطب العام، كما تقدم حقن الفيتامينات بالوريد وحقن الجلوتاثيون للتخلص من السموم والعلاج بالأكسجين وإزالة الشعر بالليزر وعلاجات الليزر التجميلية. وفي يونيو 2021 تم التصويت لعيادة سكن 111 كأفضل مزودIV  في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل MEA Markets UAE Business Awards.

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