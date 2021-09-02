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أصدرت خدمة الطقس الوطنية أول تحذير طارئ لها من الفيضانات المفاجئة في أجزاء من مدينة نيويورك. ونشرت خدمة الطقس الوطنية مساء الأربعاء تحذيرًا طارئًا من الفيضانات المفاجئة في أجزاء من مانهاتن وبروكلين وكوينز.

وقالت خدمة الطقس إن هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها مثل هذا التحذير، وكان الأول لشمال شرق نيوجيرسي قبل ساعة واحدة فقط.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية على موقع تويتر: «لكي نكون واضحين هذا التحذير الخاص بمدينة نيويورك هو المرة الثانية التي نصدر فيها حالة طوارئ من الفيضانات المفاجئة (إنها الأولى في مدينة نيويورك). كانت المرة الأولى التي أصدرنا فيها حالة طوارئ فيضان مفاجئ في شمال شرق نيوجيرسي قبل ساعة».

وحسب إن بي سي نيوز، تعد تحذيرات الفيضانات والأعاصير والأمطار الغزيرة هي آخر ما تبقى من إعصار إيدا.

وأعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، حالة الطوارئ بسبب إعصار إيدا، وما أطلق عليه «حدثا مناخيا تاريخيا»، مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.

ووفق سي إن إن توقفت جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا في ساعة متأخرة، الأربعاء، حيث تسببت بقايا إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال ووسط المحيط الأطلسي.

وتداول عدد من مستخدمي موقع تويتر مقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار وتدفقها إلى مترو أنفاق مدينة نيويورك.