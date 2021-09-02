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"الحارثي" مساعدًا لمدير عام تعليم الرياض للخدمات المساندة

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"الحارثي" مساعدًا لمدير عام تعليم الرياض للخدمات المساندة "الحارثي" مساعدًا لمدير عام تعليم الرياض للخدمات المساندة

صدر قرار نائب وزير التعليم، بتكليف المهندس بدر بن محمد الحارثي، مساعدًا لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة.

وهنّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، "الحارثي" بمنصبه الجديد؛ داعيًا إياه إلى مواصلة جهوده المميزة، ومتمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وأعرب الحارثي عن اعتزازه بثقة نائب الوزير وشكره لمدير عام تعليم الرياض؛ سائلًا الله أن يوفقه في خدمة وطنه وتطلعات قيادته.

ويُعد المهندس "الحارثي" من القيادات والكفاءات الإدارية المميزة، ويتمتع بخبرة أكثر 15 عامًا في إدارة المباني والمشاريع؛ حيث عمل مديرًا لإدارة المباني بتعليم الطائف، ومديرًا لإدارة المباني بإدارة تعليم مكة المكرمة، وشارك في العديد من اللجان التطويرية للمباني المدرسية، كما أسهم في الإشراف على إنشاء وتطوير وتحديث العديد من المشاريع التعليمية بمحافظتي الطائف ومكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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