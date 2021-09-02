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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح نشطة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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