«زي النهارده» في 2 سبتمبر 1969 .. وفاة الزعيم الفيتنامي (هوشى منه)

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(هوشى منه) زعيم فيتنامى وصاحب مسيرة نضالية وثورية من أجل توحيد فيتنام ،وهو له أسماء أخرى منها (وين فان كونج) و(وين تات ثان) و(وين آى كوك ) أما اسمه الذي نعرفه به كقائد ثورة فيتنامية فهو هوشى منه أو (هوتشى منه) وهو مولود في 10 مايو 1890، وهو ينتمى إلى أسرة فقيرة معدمة وفى 1911، وحين كان عمره 21 سنة ترك فيتنام وعمل على متن باخرة فرنسية وعاش في مرسيليا بفرنسا ثم سافر إلى أمريكا ثم هاجر بريطانيا للعمل هناك عام 1914،وفى 1917 التحق بالحزب الشيوعى الفيتنامى وأصبح عضوا فاعلا وعاد إلى باريس وانخرط في الحركة الاشتراكيّة الفرنسية وفى 1920 صار عضوا مؤسسا للحزب الشيوعى الفرنسى وأثناء وجوده في باريس بدأ يكتب المقالات للصحف،وفى 1930 استقر في هونج كونج ولاحقته السلطات الفرنسية بسبب نشاطه الثورى فاختفى لكن البريطانيين اعتقلوه وهرب فاعتقله الصينيون،وكان في العام ذاته(1930) قد أسس النواة الأولى للحزب الشيوعى الفيتنامى،وفى 1940 دخلت اليابان الحرب ضد فرنسا واحتلت فيتنام فنظم هوشى منه جيشا لمحاربة اليابانيين وفى سبتمبر 1945 أعلن جمهورية فيتنام وواصل نضاله ضدهم حتى خسروا الحرب في 14 أغسطس 1945 ووقعت اليابان اتفاقية الاستسلام وأقرت اتفاقية بوتسدام وجاء البريطانيون مكان اليابانيين مع احتفاظ هوشى منه بالمناطق الشمالية ومع دعم الصينيين له اتخذ من هانوى عاصمة لحكومته وقامت القوات البريطانية بالسماح للفرنسيين باحتلال المنطقة الوسطى والجنوبية من فيتنام وخاض هوشى حرب عصابات ضارية وأرغم الفرنسيين على الانسحاب وأقرت فرنسا بهزيمتها في فيتنام وأعلن استقلال فيتنام ولاووس وكمبوديا وصارت هناك قوات وحكومة فيتنامية موالية للفرنسيين بالجنوب وقوات وحكومة فيتنامية مستقلة مدعومة من الصين في الشمال بقيادته وصورت فرنسا الأمر على أنه حرب داخلية وطلبت مساعدة أمريكا القلقة من المد الشيوعى فتورطت في المستنقع الفيتنامى بدلا من فرنسا ودعيت الأطراف المتحاربة والصين لمؤتمر بجنيف للتسوية وأقرت اتفاقية في يوليو 1954 على تقسيم فيتنام إلى فيتنام شمالية بقيادة هوشى منه وفيتنام جنوبية وبعد عامين اندلعت الحرب مجددا لتطال الوجود الأمريكى، وكان دور هوشى منه رئيسيا لكنه توفى «زي النهارده» في 2 سبتمبر 1969 دون أن يحقق حلمه التاريخى بتحرير الجنوب وإقامة دولة فيتنام الموحدة.