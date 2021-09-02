بعد وقفهما شهرا.. شاكوش ورضا البحراوي يعلنان تصالحهما: تحت أمر هاني شاكر

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أعلن مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ورضا البحراوي تصالحمها وظهرا خلال فيديو مشترك بثه شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقالا: «احنا بنتاسف للجمهور الغالي على إلى صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل على خير..واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه..الاستاذ هاني شاكر».

وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قد اوقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرا أمس وقرر عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت نقابة الموسيقيين في بيان لها أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

ودعت النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة على أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ على قيم المجتمع الراسخه والرصينة.