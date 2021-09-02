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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعى على أعلى مستوى للمواطنين، ومتابعته، أمس، خطوات توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عامًا، وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح)، بطول 660 كيلومترًا، بنظام EPC+F، بتكلفة إجمالية 4.45 مليار دولار، والذى سيُحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر، وفى الوقت نفسه يُسهم في سرعة تحقيق التنمية المنشودة.

وصرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب توقيع العقد، أمس، بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركات مصرى- ألمانى بقيادة شركة «سيمنس للنقل» الألمانية، بالتحالف مع شركتى المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات، بأن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب، بضائع) يربط بين العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، ومدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كيلومترًا، ويشتمل على 21 محطة، منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية في جميع المحطات. وأضاف الوزير أن القطار السريع، الذي يتم تنفيذه داخل الجمهورية لأول مرة، يتميز بسعة نقل كبيرة مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمانًا أعلى للركاب وتأثيرًا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التي سيمر بها، حيث إنه يعتبر محورًا جديدًا للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة، المخطط له أن يكون منطقة تجارية عالمية لوجيستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط. وقال «رولاند بوش»، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس AG: «سيمنس لنظم النقل تفخر بدعمها طموحات وجهود الحكومة المصرية لتطوير قطاع النقل في البلاد، عن طريق إقامة أول منظومة للقطار الكهربائى السريع في مصر»، مؤكدًا أن «هذا المشروع الاستراتيجى سيخلق العديد من الوظائف، وسيدعم النمو الاقتصادى، كما سيعمل على تحسين جودة حياة ملايين المصريين، من خلال توفير نظام فعّال وآمن ومتطور للنقل».