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أعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، رسميًا عن موافقته على إنتقال محمد شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد نادي أسوان موافقته على العرض المقدم من نادي الزمالك لشراء محمود شبانة، بعد الحصول على موافقة اللاعب، وذلك بعد المفاوضات التي دارت بين الناديين خلال ال48 ساعة الماضية.

ولم يكشف أسوان عن أي تفاصيل مالية خاصة بالصفقة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد محمود شبانة، هو ثاني صفقات الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد أن تعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة إنتقال حر، كما اقترب من التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الترجي التونسي.

ويسعى النادي الأبيض لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، لتساعده على الفوز بجميع البطولات في الموسم المقبل.