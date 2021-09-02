كوارث الطقس قتلت مليوني شخص في 40 عامًا .. والخسائر 3.64 تريليون دولار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا كان البعض لا يدرك خطورة التغير المناخى وتداعيات غضب الطبيعة، فإن ثمة أرقاما صادرة حديثا تثير الفزع بهذا الشأن، فقد ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن عدد الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وموجات الحر، الناتجة عن تغير المناخ زادت خمسة أمثالها على مدى الأربعين عاما الماضية وأودت بحياة أكثر من مليونى شخص، وتسببت فى خسائر بلغت 3.64 تريليون دولار.

وتقول المنظمة إن «الأطلس» الخاص بها هو أكثر مراجعة شاملة للوفيات والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر المتطرفة للطقس والمناخ والماء.

شمل التقرير فحص نحو 11 ألف كارثة وقعت بين 1979 و2019، تشمل كوارث كبيرة مثل الجفاف الذى اجتاح إثيوبيا فى 1983، والذى شهد أعلى نسبة وفيات ناتجة عن كارثة طبيعية، إذ أودى بحياة 300 ألف شخص، والإعصار كاترينا فى 2005 الذى سجل أعلى خسائر اقتصادية بلغت 163.61 مليار دولار.

وكشف التقرير عن اتجاه متسارع، إذ يزيد عدد الكوارث بنحو 5 أضعاف ما كان عليه فى السبعينيات من القرن الماضى، مما يؤكد أن المؤشرات تشير إلى أن ظواهر الطقس المتطرف أصبحت أكثر حدوثا بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.. لكن على الرغم من أن المخاطر أصبحت أكثر تكلفة وحدوثا، فإن حصيلة الوفيات السنوية انخفضت من أكثر من 50 ألفا فى السبعينيات إلى نحو 18 ألفا فى الأعوام العشرة الأولى من الألفية الحالية، الأمر الذى يشير إلى أن تحسين التخطيط أتى بثماره.

وتأمل المنظمة فى أن تستخدم الحكومات التقرير فى تطوير السياسات لتحسين سبل حماية الناس.

وقال التقرير إن أكثر من 91% من الوفيات البالغة مليونين كان فى بلدان نامية، مشيرا إلى أن نحو نصف الدول الأعضاء فى المنظمة فقط لديها نظم إنذار مبكر لمواجهة الأخطار المتنوعة. كما ذكر أن هناك «فجوات خطيرة» فى مراقبة الطقس، ولا سيما فى إفريقيا، وهو ما يقوض دقة نظم الإنذار المبكر.

وذكر تقرير مرجعى نشرته المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية، أمس، أن ما يقرب من ثلث أنواع الأشجار فى العالم عرضة لخطر الانقراض، وأن مئات الأنواع على وشك الانقراض بالفعل.

ووفقا لتقرير حالة الأشجار فى العالم، فإن 17500 نوع من الأشجار، أى ما يمثل نحو 30% من إجمالى الأنواع فى العالم معرضة للانقراض، فى حين لم يتبق من 440 نوعا سوى أقل من 50 شجرة فى البرية. وقال التقرير إن إجمالى عدد أنواع الأشجار المهددة يماثل عدد الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف المهددة بالانقراض مجتمعة.

وقال بول سميث، الأمين العام للمنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية، فى بيان، إن «هذا التقرير يمثل جرس إنذار للجميع فى شتى أنحاء العالم بأن الأشجار بحاجة لمساعدة».

من بين الأشجار الأكثر عرضة لخطر الانقراض تأتى أنواع مثل المغنوليا والأشجار مجنحية الثمر والتى توجد عادة فى الغابات المطيرة فى جنوب شرق آسيا. وقال التقرير إن أشجار البلوط وأشجار القيقب وأشجار الأبنوس تواجه أيضا خطر الانقراض.

وتساعد الأشجار فى دعم النظام البيئى الطبيعى، وتعتبر حيوية لمكافحة الاحتباس الحرارى وتغير المناخ. قد يؤدى انقراض نوع واحد من الأشجار إلى فقدان العديد من الأنواع الأخرى.

وأضاف «سميث»: «كل أنواع الأشجار مهمة، وذلك من أجل ملايين الأنواع الأخرى التى تعتمد على تلك الأشجار وللبشر فى جميع أنحاء العالم».

وأوضح التقرير أن آلاف الأنواع من الأشجار فى الدول الست الأولى على مستوى العالم من حيث تعدد أنواع الأشجار معرضة لخطر الانقراض. ويوجد أكبر رقم بدولة واحدة فى البرازيل، حيث تم تسجيل 1788 نوعا تواجه خطر الانقراض. والدول الخمس الأخرى هى (إندونيسيا وماليزيا والصين وكولومبيا وفنزويلا).

وذكر التقرير أن أهم 3 تهديدات تواجه أنواع الأشجار هى زراعة المحاصيل وقطع الأخشاب وتربية الماشية، فى حين أن تغير المناخ والظروف الجوية المتطرفة يأتيان ضمن التهديدات الناشئة. وقال إن ما لا يقل عن 180 نوعا من الأشجار مهددة بشكل مباشر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار والطقس القاسى، خاصة الأنواع الموجودة فى جزر مثل المغنوليا فى منطقة البحر الكاريبى.

وعلى الرغم من أن الدول شديدة التنوع تشهد أكبر عدد من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، إلا أن أنواع الأشجار التى تنمو فى الجزر معرضة بشكل أكبر لخطر الانقراض. وأضاف التقرير: «هذا يدعو للقلق بشكل خاص، لأن العديد من الجزر بها أنواع من الأشجار لا يمكن العثور عليها فى أى مكان آخر».

من ناحية أخرى، قال تقرير صادر عن مجموعة بحثية أمريكية، أمس، إنه من المرجح أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لقرابة 40% من الهنود بأكثر من 9 سنوات.

وذكر التقرير الذى أعده معهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو أن ما يربو على 480 مليون شخص يعيشون فى مناطق شاسعة من وسط وشرق وشمال الهند، بما فى ذلك العاصمة نيودلهى، يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث. وقال التقرير: «من المثير للقلق أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء فى الهند اتسعت رقعتها الجغرافية بمرور الوقت».

وعلى سبيل المثال، تدهورت جودة الهواء بشكل كبير فى ولاية ماهاراشترا فى الغرب وولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

وفى معرض إشادته بالبرنامج الوطنى للهواء النظيف الذى أطلقته الهند فى عام 2019 لكبح مستويات التلوث الخطيرة، قال التقرير إن «تحقيق أهداف البرنامج الوطنى للهواء النظيف والحفاظ عليها» من شأنه أن يرفع متوسط العمر المتوقع فى البلاد 1.7 عام ومتوسط العمر المتوقع فى نيودلهى 3.1 عام.

ويهدف البرنامج الوطنى إلى تقليل التلوث فى 102 مدينة هى الأكثر تلوثًا بنسبة 20% إلى 30% بحلول عام 2024 من خلال خفض الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات وإجراءات أخرى.

كانت «نيودلهى »العاصمة الأكثر تلوثًا فى العالم فى عام 2020 للعام الثالث على التوالى، وفقًا لمجموعة «آى.كيو إير»- وهى مجموعة سويسرية تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات العالقة فى الهواء الضارة بالرئة والمعروفة باسم «بى. إم 2.5».