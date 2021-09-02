«نيمار» أغلى صفقة فى العقد الأخير

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كشفت دراسة أجراها الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أن حجم الإنفاق على الانتقالات الدولية للاعبين فى العقد الأخير ارتفع من 2.66 مليار دولار فى 2012 إلى 7.35 مليار دولار فى 2019، بينما حصل وكلاء اللاعبين على عمولات بقيمة 3.5 مليار دولار.

وتوضح الدراسة أن متوسط مبالغ انتقالات اللاعبين إلى أندية بدول مختلفة ارتفع بشكل مستمر بين 2012 و2019 قبل تأثر الأوضاع المالية بجائحة «كوفيد- 19» لينخفض الإنفاق فى 2020 إلى 5.63 مليار دولار.

وبشكل عام تم إنفاق 48.5 مليار دولار فى الانتقالات الدولية خلال العقد الماضى، وينتمى أكثر 30 ناديًا إنفاقًا لأوروبا.

وباريس سان جيرمان هو أكثر نادٍ أنفق على لاعب واحد حين ضم نيمار مقابل 222 مليون يورو (262.45 مليون دولار) من برشلونة فى 2017.

ويحتل لاعبو البرازيل الصدارة فى قائمة الصفقات بانتقال أكثر من 1500 لاعب بين أندية فى دول مختلفة. وكانت أندية إنجلترا الأكثر إنفاقًا فى العقد الأخير بقيمة 12.4 مليار دولار، ثم إسبانيا (6.7 مليار)، وإيطاليا (5.6 مليار)، وفرنسا (4 مليارات).

والصين هى الدولة الوحيدة من خارج أوروبا فى قائمة أكثر 10 دول إنفاقًا بقيمة 1.7 مليار دولار، إذ سعت لضم أسماء لامعة للدورى الصينى الممتاز.

وارتفعت عمولات وكلاء اللاعبين 5 أضعاف تقريبًا لتقفز من 131.1 مليون دولار فى 2011 إلى 640.5 مليون دولار فى 2019.

وتصدر مانشستر سيتى (130 صفقة)، وتشيلسى (95)، سجلات الإنفاق، بينما حقق ثنائى البرتغال بنفيكا وسبورتنج أكبر استفادة من مبالغ الانتقالات. وبجانب بورتو حققت الأندية البرتغالية الثلاثة نجاحات هائلة فى التعاقدات وتطوير المواهب الصاعدة وبيعها بمبالغ كبيرة، لذا تصدرت الأندية التى حققت رصيدًا إيجابيًا من الانتقالات.

وأعار سيتى وتشيلسى سويًا أكثر من 200 لاعب، متفوقين على أى نادٍ آخر.