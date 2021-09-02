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فجر رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، مفاجآة من العيار الثقيل بإعتزاله مجال التحليل حال حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بطولة الدوري الممتاز، في الموسم المقبل تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية :«باتريس كارتيرون لن يستطيع الحصول على لقب الدوري الممتاز مرة أخرى مع الزمالك، وسيرحل بعد 6 مباريات فقط في الموسم المقبل».

وأوضح :«الزمالك توج باللقب هذا الموسم بسبب تراجع نتائج الأهلي وإخفاقه في عدة مباريات نتبجة الإجهاد الشديد للاعبيه نظير المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كما أن القدر لعب دوراً كبيراً في تتويج الزمالك، حيث تعاهد لاعبي الأبيض على تحقيق بطولة للجماهير».

واختتم عبدالعال، تصريحاته قائلا: «إذا نجح كارتيرون، في تحقيق لقب الدوري العام الموسم المقبل، سأعلن إعتزالي التحليل، وسأبتعد عن الإعلام الرياضي».