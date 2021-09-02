أخبار عاجلة

الداخلية تنفي وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحتها الرسمية للوزارة  -
رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لو فاز بالدوري العام المقبل هبطل تحليل .. رهان رضا عبد العال 2022

Print
لو الزمالك فاز بالدوري العام المقبل هبطل تحليل .. رهان رضا عبد العال 2022 لو فاز بالدوري العام المقبل هبطل تحليل .. رهان رضا عبد العال 2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فجر رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، مفاجآة من العيار الثقيل بإعتزاله مجال التحليل حال حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي على بطولة الدوري الممتاز، في الموسم المقبل تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية :«باتريس كارتيرون لن يستطيع الحصول على لقب الدوري الممتاز مرة أخرى مع الزمالك، وسيرحل بعد 6 مباريات فقط في الموسم المقبل».

وأوضح :«الزمالك توج باللقب هذا الموسم بسبب تراجع نتائج الأهلي وإخفاقه في عدة مباريات نتبجة الإجهاد الشديد للاعبيه نظير المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، كما أن القدر لعب دوراً كبيراً في تتويج الزمالك، حيث تعاهد لاعبي الأبيض على تحقيق بطولة للجماهير».

واختتم عبدالعال، تصريحاته قائلا: «إذا نجح كارتيرون، في تحقيق لقب الدوري العام الموسم المقبل، سأعلن إعتزالي التحليل، وسأبتعد عن الإعلام الرياضي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري