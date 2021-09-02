المعلق الرياضي الليبي حازم الكاديكي : الجابون لم تحترم ليبيا بالشكل المطلوب

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قال المعلق الليبي حازم الكاديكي، إن منتخب بلاده حول تأخره إلى فوز مهم أمام الجابون، بهدفين مقابل هدف، في تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف الكاديكي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن منتخب الجابون كان بدأ المباراة بثقة كبيرة وعالية، ولم يحترم ليبيا بالشكل المطلوب.

وتابع «منتخب ليبيا سيسافر إلى أنجولا في طائرة رئاسية خاصة، ويلقى دعمًا كبيرًا للفوز في جميع مبارياته، وانتصاره على الجابون وجه رسالة شديدة اللهجة للمنافسين».

واختتم المعلق الليبي «هناك روح كبيرة بين لاعبي منتخب ليبيا، ويقدمون أفضل ما لديهم من أجل مساعدة بلادهم في الفوز، وقلبي دفاع المنتخب هما من ساهما في الفوز».