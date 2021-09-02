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هاجم رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب موافقته على عودة التونسي حمدي النقاز، لصفوف الزمالك.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :«كارتيرون هيخرب الدنيا في الزمالك، هل من المنطقي أن يتواجد في الفريق لاعبان اجانب في مركز الظهير الأيمن».

وأضاف :«من الأفضل عدم التعاقد مع المثلوثي، والاستغناء عن خدمات حمزة المثلوثي، وتوفير المقابل المادي الخاص بهما لتجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي».

وتابع :«كارتيرون، لازم يرحل من الزمالك والتعاقد مع مدرب أفضل منه»، مضيفا :«المدرب الفرنسي، ماشية معاه بالبركه، فهو لا يجيد إدارة المباريات وإجراء التغييرات».

وتابع :«الظروف خدمت كارتيرون، في الفوز بالدوري، وذلك بعد خسارة الأهلي عدد من النقاط عقب فترة توقف الدوري»، مؤكدًا :«الزمالك لن يفوز بالدوري الموسم المقبل، حال استمرار كارتيرون، في قيادة الفريق».