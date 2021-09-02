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رضا عبد العال يهاجم كارتيرون : «هيخرب الدنيا في ولازم يمشي»

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رضا عبد العال يهاجم كارتيرون : «هيخرب الدنيا في الزمالك ولازم يمشي» رضا عبد العال يهاجم كارتيرون : «هيخرب الدنيا في ولازم يمشي»

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هاجم رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بسبب موافقته على عودة التونسي حمدي النقاز، لصفوف الزمالك.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :«كارتيرون هيخرب الدنيا في الزمالك، هل من المنطقي أن يتواجد في الفريق لاعبان اجانب في مركز الظهير الأيمن».

وأضاف :«من الأفضل عدم التعاقد مع المثلوثي، والاستغناء عن خدمات حمزة المثلوثي، وتوفير المقابل المادي الخاص بهما لتجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي».

وتابع :«كارتيرون، لازم يرحل من الزمالك والتعاقد مع مدرب أفضل منه»، مضيفا :«المدرب الفرنسي، ماشية معاه بالبركه، فهو لا يجيد إدارة المباريات وإجراء التغييرات».

وتابع :«الظروف خدمت كارتيرون، في الفوز بالدوري، وذلك بعد خسارة الأهلي عدد من النقاط عقب فترة توقف الدوري»، مؤكدًا :«الزمالك لن يفوز بالدوري الموسم المقبل، حال استمرار كارتيرون، في قيادة الفريق».

المصرى اليوم

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