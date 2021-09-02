حمادة أنور : أرفض عودة النقاز للزمالك

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أكد حمادة، أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه ضد عودة التونسي حمدي النقاز، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أرفض عودة حمدي النقاز، لصفوف الزمالك مرة أخرى، لأنه ترك النادي ورحل في وقت صعب، والفريق كان يحتاج لخدماته الفنية».

وأضاف :«اللاعبون الأجانب في الفريق كان لهم مستحقات متأخرة، ولم يتركوا الفريق ويرحلوا مثلما فعل النقاز، وترك الفريق في وسط الموسم، واصبح الزمالك ليس لديه بديل لحازم إمام».

وتابع :«التونسي حمزة المثلوثي، ظهر بمستوى مميز في مباريات الزمالك الأخيرة وصنع أكثر من هدف، لماذا استغنى عنه من أجل التعاقد مع لاعب تركنا وهرب؟».