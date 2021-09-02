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علاء نبيل : أداء «سيء» منذ تعيين البدري مدربًا

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علاء نبيل : أداء المنتخب «سيء» منذ تعيين البدري مدربًا علاء نبيل : أداء «سيء» منذ تعيين البدري مدربًا

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قال علاء نبيل، مدرب منتخب السابق، إن جمهور الكرة المصرية، لم يخرج سعيدًا بمباراة يخوضها الوطني، منذ عامين ماضيين، موضحًا أن المنتخب فقد الثقة عند الجمهور.

وأضاف نبيل، خلال لقاء بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه منذ تعيين حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، ولم يشهد أي تطور على الإطلاق في الأداء.

واستكمل تصريحاته، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب مصر أمام أنجولا، غير مستحقة، مضيفًا «مش متفائل بالمنتخب في الفترة المقبلة في ظل الأداء الذي يظهر به في مبارياته».

واختتم علاء نبيل «المستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني لا يؤهله للصعود إلى 2022، واختيارات حسام البدري لتشكيل منتخب مصر ليست جيدة».

المصرى اليوم

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