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فيه لاعبية منفوخة على الفاضي .. لاعب الأهلي السابق يدافع عن حسام البدري ()

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فيه لاعبية منفوخة على الفاضي .. لاعب الأهلي السابق يدافع عن حسام البدري (فيديو) فيه لاعبية منفوخة على الفاضي .. لاعب الأهلي السابق يدافع عن حسام البدري ()

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قال شريف عبدالفضيل، مدافع الأهلي السابق، إن الوطني حقق فوزًا مهمًا في بداية مشواره بتصفيات 2022، موضحًا أن الهجوم على حسام البدري مبالغ فيه.

وأضاف عبدالفضيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد أي سبب للهجوم على حسام البدري، خاصة وأن المنتخب لم يخوض أي مباريات ودية في الفترة الماضية، موضحًا أن اللاعبين كان أدائهم باهت، لذلك ليس من الطبيعي اللوم على المدرب.

واستكمل تصريحاته، أن اللاعبين تعرضوا لإرهاق شديد بعد دوري طويل للغاية، فضلًا عن أن ذهنهم مشتت، مضيفًا «هناك بعض اللاعبين منفوخين بلا مبرر ولا يستحقون ما هم فيه.. نعاني من تأخر شديد».

المصرى اليوم

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