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فتح إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابقة لنادي الزمالك، النار ضد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم عبدالله، في تصريحات تلفزيونية :«مصطفى محمد، ناكر لفضل نادي الزمالك، ولا يفكر إلا في مصلحته الشخصية فقط».

وأضاف :«مصطفى محمد (إبن عاق) لنادي الزمالك، وتمرد على النادي خلال فترة تواجده بصفوف الفريق، وانقطع عن حضور التدريبات للضغط على مجلس إدارة النادي من أجل الموافقة على انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي، وبعد فشل الصفقة، إتهم مجلس الإدارة بالتقصير وعدم الجدية».

وتابع :«اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك لم تقصر في حق مصطفى محمد، فقد وضعت مصلحة النادي في المقام الأول، عكس اللاعب الذي وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة النادي صاحب الفضل عليه».