وفاة الفنان صاحب شخصية زيكا في بوجي و طمطم .. ماهر سليم في ذمة الله

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توفي الفنان ماهر سليم، بعد صراع طويل مع المرض،حسبما أعلن منير مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج وعرفه الجمهور من خلال شخصية «زيكا» في مسلسل الأطفال الشهير «بوجي وطمطم» وأيضًا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضًا المخرج خالد يوسف.

وقدم سليم للمسرح العديد من الأعمال كممثل ومخرج منها: العيال تكسب، زمبليطة في المحطة، الزوبعة، الزيارة انتهت، حدث في وادي الجن، علاء الدين وغيرهم.