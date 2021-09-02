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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب التفاوض مع مصطفى البدري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«مصطفى البدري، لن يضيف لنادي الزمالك، حال إتمام التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري، هناك لاعبين أفضل منه في مركزه».

وأضاف :«الزمالك لديه لاعبين في مركز الجناح أفضل من مصطفى البدري، فضلا عن عودة مصطفى فتحي والمغربي محمد أوناجم، لصفوف الفريق الأبيض بعد نهاية إعارتهما، بالإضافة إلى التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري».

وأضاف :«من الأفضل أن يوفر الزمالك، فلوس صفقة البدري، لضم مهاجم سوبر، نظرًا للعجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز».