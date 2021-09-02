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عطية: المشروع السويسرى لتحسين المياه يخدم أكثر من 53 ألف نسمة بشرق أسوان

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عطية: المشروع السويسرى لتحسين المياه يخدم أكثر من 53 ألف نسمة بشرق أسوان عطية: المشروع السويسرى لتحسين المياه يخدم أكثر من 53 ألف نسمة بشرق أسوان

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمردود الإيجابى والنتائج المثمرة للمشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب والذى سيستفيد منه أكثر من 53 ألف نسمة من أهالى المناطق الأكثر إحتياجاً بشرق مدينة أسوان، والجارى تنفيذه بواسطة الوكالة السويسرية للتعاون الدولى بإعتمادات 8،8 مليون فرنك سويسرى شاملة مشروع ضخم لدعم الشبكات والمحطات، بجانب مكونات رفع الوعى والحوكمة والإدارة الرشيدة .

وفى هذا السياق عقد أحمد شعبان نائب المحافظ إجتماعاً مع مسئولى المشروع السويسرى ومديرى الجهات التنفيذية لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لمناطق خورعواضة وأمبركاب والناصرية كمرحلة أولى ومناطق السيل الجديد والريفي وكيما كمرحلة ثانية حيث تم إصدار عدد من التوصيات الهامة منها ضرورة التعاون مع وزارة الصحة لتدريب الرائدات الريفيات بإعطائهن برامج للتوعية لتدريب أهالى القرى على كيفية الحفاظ على المياه، بالإضافة إلى عمل قوافل وندوات توعوية للحفاظ على المياه بمراكز الشباب والرياضة، علاوة على قيام لجان بالمرور الميدانى على المباني والمنشآت الحكومية للتأكد من صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى داخلها للحد من ظاهرة فقد وتسرب المياه والإكتفاء بتوجيه الإنذار أولاً للجهة المقصرة ثم توقيع الغرامات المالية عليها .

المصرى اليوم

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