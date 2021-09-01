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روى والد الطفل زياد، تفاصيل الاتصال الذي أجراه التشكيل العصابي معه لطلب فدية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 «طلبوا مني مبلغ كبير فدية، واشترطوا تسليمه في فترة قصيرة، مع تهديدي بابني»، مشيرا إلى أنهم تواصلوا معه 4 مرات يوميا.

وتابع والد الطفل زياد «كنت واثق من قدرة رجال الأمن على إعادة نجلي»، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من مواطنين بمختلف المحافظات لمساندته.

وأضاف «مكنتش قادر أكلم زوجتي، بعد واقعة اختطاف ابني»، مشيدا بقدرة رجال الداخلية على إعادة نجله بعد 24 ساعة من الواقعة.