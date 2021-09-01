الهيئة القبطية الإنجيلية تعلن فتح باب التقدم لجوائز صموئيل حبيب لعام 2022

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أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فتح باب التقدم لجوائز صموئيل حبيب لعام 2022، للتميُّز في العمل الاجتماعي، وهما جائزتان، واحدة لإحدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات متميزة للمجتمع، وأخرى لقيادة دينية مسيحية تقدم خدماتها إلى جميع أبناء الوطن دون تمييز.

واعلنت الهيئة عن منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من قيادة أو مؤسسة أهلية متميزة في العمل الاجتماعي، تقدِّم خدماتها وعملها للجميع بدون تمييز، وتبتكر في ذلك أساليب جديدة ومتميِّزة، وتعاون على التقدُّم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، ومن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعيّ.

وتم فتح باب الترشيح اليوم 1 سبتمبر 2021، حتى 1 أكتوبر 2021، ويشترط أن يكون الترشيح من قِبل مؤسَّسات سواء لنفسها أو لأشخاص أو مؤسسات أخرى.