نائب محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل

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كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان بتفقد مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف ميدانياً على معدلات ونسب التنفيذ من أجل الإسراع بعجلة العمل بها استعداداً لتشغيل المنظومة الجديدة، وذلك برفقه الدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

وتفقد نائب المحافظ مستشفى إدفو العام لمتابعة ما يجرى بها من أعمال حيث تم التنسيق لأدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للمستشفي والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 93 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه ليخدم هذا الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة، والمستشفى تضم 3 مبانٍ بها 170 سرير في جميع التخصصات والأقسام، وأيضًا 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و11 عيادة خارجية، بجانب قسم غسيل كلوي يضم 59 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل المكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

كما تفقد أحمد شعبان الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 92 % بتكلفة إجمالية 144 مليون جنية ومكونة من 5 أدوار وتضم 80 سريرًا ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى، وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد الوحدة الصحية بالجوزيرة والتي تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها وتجهيزها للتشغيل التجريبي لتأتي ضمن مشروعات إحلال وتجديد 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 11.7 مليار جنيه.