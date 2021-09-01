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إبراهيم سعيد خلال لقاء وأنجولا :«لازم حسام البدري يطلع وينزل أي مدرب تاني»

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إبراهيم سعيد خلال لقاء مصر وأنجولا :«لازم حسام البدري يطلع وينزل أي مدرب تاني» إبراهيم سعيد خلال لقاء وأنجولا :«لازم حسام البدري يطلع وينزل أي مدرب تاني»

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علق نجم منتخب السابق الكابتن إبراهيم سعيد على أداء المصري في مباراته أمام أنجولا في إطارالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، موجهاً اللوم للمدير الفني حسام البدري، رغم فوز الفراعنة.

وكتب سعيد على تويتر: «لازم تغييرات بقي بسرعه، لازم حسام البدري يطلع وينزل أي مدرب تاني».

وسبق ذلك تغريدة أخرى قال فيها «بنتفرج على عك كروي.. هو ده منتخب مصر بجد !!!»

وتمكن منتخب مصر من الفوز على ضيفه أنجولا بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى 2022.

الشوط الأول

شهدت الفترة الأولى عددا من الفرص السهلة المهدرة للمنتخبين كان أبرزها للضيوف في الدقائق العشر الأولى، فيما أضاع حسين الشحات كرة سهلة أمام المرمى من تمريرة مميزة للاعب أحمد سيد زيزو.

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عركلة تعرض لها الظهير الأيسر محمود أبوالفتوح.

الشوط الثاني

واصل المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللعب مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية التي أسفرت عن فرص سهلة ولكن دون أهداف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

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