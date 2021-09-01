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حمادة أنور: عمر جابر لا يستحق التواجد مع

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حمادة أنور: عمر جابر لا يستحق التواجد مع المنتخب حمادة أنور: عمر جابر لا يستحق التواجد مع

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لا يستحق التواجد مع الوطني.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «عمر جابر كان لا يستحق التواجد مع المنتخب الوطني في مباراتي أنجولا والجابون، اللاعب بعيد تمامًا عن مستواه الفني، بدليل أنه لم يكن يشارك بشكل أساسي مع بيراميدز في الموسم المنقضي».

وأضاف : «أعتقد أن حسام البدري، المدير الفني لمصر، اختار عمر جابر، لأنه من القوام الأساسي للمنتخب، ومن الممكن الاعتماد عليه في أكثر من مركز في الملعب».

يذكر أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق الفوز على أنجولا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

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