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كلاكيت ثالث مرة.. تفوز على أنجولا بنتيجة مكررة

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كلاكيت ثالث مرة.. مصر تفوز على أنجولا بنتيجة مكررة كلاكيت ثالث مرة.. تفوز على أنجولا بنتيجة مكررة

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حقق منتخب الأول فوزًا هامًا على حساب نظيره الأنجولي بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بمنافسات الجولة الأولى من تصفيات 2022.

وتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط بالتساوي مع نظيره الليبي الذي انتصر بصعوبة على ضيفه الجابوني.

انتصار ثالث حققه منتخب مصر على حساب نظيره الأنجولي عبر تاريخ مواجهات المننتخبين.

الطريف في الأمر أن الانتصارات الأربعة جميعها جاءت بفارق هدف واحد فقط.

تصفيات مونديال 1994 استهلها المصريون بفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف لحسام حسن.

استمرت مفارقة الفوز بفارق هدف في مواجهة أنجولا، حيث قاد أحمد الكأس منتخب مصر للفوز بهدفين مقابل هدف بمنافسات كأس أمم أفريقيا 1996.

من جديد يتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الأنجولي ويكرر مفارقة فارق الهدف الواحد، بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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